Mulher acusa a polícia de ter matado seu filho em Rio Branco: ‘não foi facção que matou’, alega

“Ontem [terça, 17] à noite agrediram meus três irmãos, queriam agredir minha mãe. A polícia tacou a mão no meu irmão, que é pastor, que ele caiu lá na frente. Agrediram porque queríamos chegar perto do corpo do Daniel. Quando ele era mais novo teve um problema com companhias erradas. Não tenho medo de falar porque não adianta esconder e passar por mentirosa, ele se meteu com coisas erradas. Mas, ia fazer faculdade, era estudante”, acrescentou.