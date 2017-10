Medicamentos estragam após corte de energia mesmo com a conta paga

Um casal de moradores do bairro Boa União, em Rio Branco, ficou desesperado na noite desta terça-feira, dia 17, após técnicos da Eletrobras Distribuição Acre fazerem o corte da energia mesmo com todas as contas de energia pagas. Os donos da casa alegam que tentaram mostrar a última conta paga, mas os funcionários ignoraram e cortaram a energia.

Filho do casal, Douglas Castro conta que fez o pagamento da fatura pessoalmente, mas o comprovante emitido pela lotérica do shopping de Rio Branco não foi aceito pelos funcionários da Eletrobras. Ele diz que os medicamentos dos pais, que estavam na geladeira da casa, estragaram, e o sorvete que era vendido na casa, também.

“Se estava pago, eles não poderiam cortar de jeito nenhuma a luz aqui de casa. Eu paguei lá no shopping e mandei pelo celular, mas eles nem quiseram olhar. Nós vamos no Ministério Público, e na Eletrobras, porque eles foram muito grosseiros e meus pais são doentes e não podem ficar sem esses remédios”, diz o rapaz.

Procurada, a estatal informou que somente vai se manifestar sobre o assunto na manhã desta quarta-feira, dia 18.

Após o contato da reportagem do ac24horas, uma equipe da empresa foi enviada ao local e restabeleceu o fornecimento de energia elétrica. Mesmo assim, explica o filho, constrangimento não foi reduzido pelo retorno da prestação de serviço. “Isso foi um absurdo. Estava tudo pago.”, reclamou.