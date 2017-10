Jovem com testículo necrosado não consegue atendimento em Rio Branco e quadro agrava a cada dia

Um jovem de 19 anos, residente no Seringal Novo Amparo, em Sena Madureira, espera há 15 dias o momento de entrar no consultório de um médico. Ele tem um dos testículos necrosado e, segundo recomendação do Hospital João Câncio, o órgão precisa ser retirado com extrema urgência. O rapaz foi diagnosticado com hidrocele testicular ( presença de líquido em quantidades anormais dentro do escroto e envolvendo o testículo).

Robys foi encaminhado para Rio Branco e, após esperar atendimento por mais de 24 horas no Huerb, recebeu a notícia de que o cirurgião não poderia fazer nada para salvar o testículo. A única medicação administrada foi Dipirona. O mesmo procedimento foi feito na Fundação Hospitalar. “Tenho medo de perder minha vida”, disse o rapaz.

Sem condições para caminhar e sentindo muitas dores, o rapaz depende da avaliação de um urologista, mas ele não consegue a consulta, apesar da gravidade. Por conta própria, Robis Cavalcante Souza foi ao gabinete do secretário de Saúde, Gemyl Júnior. porém, os assessores que estavam na sala não permitiram que o rapaz se aproximassem, alegando não ter agendado previamente.

Familiares buscaram ajuda ao Spate, o sindicato que representa enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Uma profissional que preferiu não se identificar enviou um áudio, via aplicativo Whatsapp, ao secretário Gemyl Júnior, solicitando a intervenção dele para que o rapaz seja ao menos avaliado, já que o segundo testículo está afetado e as funções do órgão completamente comprometidas. A presidente da entidade, Rosa Nogueira, decidiu fazer um apelo público, para que o secretário de Saúde se envolva mais na gestão das unidades públicas. “A situação desse rapaz é grave, mas existem muitos outros pacientes correndo riscos. Infelizmente, a gestão dos hospitais falha ao permitir que essas pessoas fiquem jogadas, sem a mínima atenção”, criticou a sindicalista.

Robys se acidentou quando montava a cavalo, na área rural onde trabalha.