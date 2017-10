Homem morre em hospital de Rio Branco após ser baleado no pescoço no interior do Acre

Um homem identificado até o momento como Eliezer Rodrigues Lopes, de 45 anos, morreu no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) após ser baleado no pescoço. O crime ocorreu, nesta terça-feira (17), na cidade de Porto Acre, interior do estado. Lopes estava com um grupo de pessoas quando um homem chegou e atirou. A vítima morreu no início da noite de terça no Huerb.