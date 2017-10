Falência do estado e incompetência: “tenho pena do senhor”, diz professor em carta aberta ao governador Tião Viana

NOVA CARTA ABERTA AO EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE SR. SEBASTIÃO AFONSO VIANA MACEDO NEVES

Rio Branco, 18 de outubro de 2017.

É com muita tristeza que volto às redes sociais para endereçar uma missiva à Vossa Excelência. Honestamente governador não tenho ou nutro nenhum sentimento de prazer ao fazê-lo. Também excelência, não usarei dizer a famigerada frase “eu avisei!”. Sinto-me envergonhado, fraco, impotente, incompetente por ter estudado o assunto que motiva esta correspondência e todas as outras. E por quê? Porque li e vi-lo vir à público repetir de forma lamentável chavões produzidos por seus pseudos intelectuais, que por não entenderem o fenômeno da violência que tomou conta do nosso estado, aconselham o governador com frases de propaganda política barata. Neste sentido devo salientar mais uma vez: o senhor se cercou de bajuladores. Estes personagens apenas fazem de tudo para agradá-lo. Fazem com V. Excelência o mesmo que fizeram com o Rei que andava nu.

Sabe governador, diferentemente das outras cartas, não me alongarei no tema. Tudo que tinha para descrever o fenômeno e onde chegaria as consequências foram, por diversas vezes, e detalhadamente explicadas e divulgadas para que todos pudessem entender. Mas, cumprindo com a promessa feita aos meus amigos e familiares, direi ao senhor, com todas as vênias de estilo cabíveis: a sociedade, infelizmente, experimenta os efeitos do ápice da espiral da violência. Esta situação é a mais temível, grave e duradoura dentro do tema violência. Denota claramente a falência do estado, ausência de políticas públicas para o enfretamento e incompetência.

Sabe sr. Tião Viana, quando a violência bateu às portas de minha casa, morada de tudo que eu amo nesta vida, eu não me resignei. Minha reação se dividiu em duas partes: assumir uma postura política contrário a sua, e mergulhar fundo no assunto para entendê-lo. Não sou seu inimigo, não sou seu algoz. Aliás, sou apenas um pai que compreendeu tudo que ocorreu com minha família. Hoje posso declarar: governador Tião Viana eu sinto pena por V. Excelência! Rogo a Deus que o proteja de seus auxiliares. Peço esta graça ao Senhor nosso Pai. Porque, se não houver intercessão divina, todos nós, inclusive, o senhor, viveremos um verdadeiro inferno aqui.

Que a paz do senhor habite nossos corações!

Prof. Lauro Euclides Viana Fontes.