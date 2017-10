Estudante de medicina é detido com LSD e ecstasy e por manter plantação de maconha no interior do Acre

Um estudante de medicina foi detido com 23 adesivos de LSD, 11 comprimidos de ecstasy , além de ter uma plantação de maconha na cidade de Brasileia, interior do Acre.

Dinheiro, material para embalar maconha e barras da droga foram apreendidas pela equipe do Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva (Giro) da Polícia Militar (PM-AC). A ação aconteceu na terça-feira (17).

Segundo o major Fredson Araújo, comandante do 10° Batalhão, responsável pelo policiamento nos dois municípios, em um bairro de Epitaciolândia 12 pés de maconha foram apreendidos.

“Ouvimos os acusados e um deles nos informou que em Brasileia tinha mais plantação de maconha. Depois da prisão dos envolvidos, nos deslocamos para Brasileia e, quando chegamos ao local apontado, abordamos as pessoas que estavam na casa e fizemos uma busca. Com isso, encontramos o estudante de medicina com LSD, outras drogas e outras coisas”, explicou Araújo.