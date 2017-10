Em Cruzeiro do Sul, usuários reclamam que Ponte da União está novamente às escuras

Atualmente, apenas seis refletores dos 48 que têm na ponte ficam ligados e os moradores da região temem ser assaltados.

Usuários que passam diariamente pela Ponte da União, em Cruzeiro do Sul, reclamam da falta de iluminação no local. Ao todo, 48 refletores deveriam estar funcionando mas, destes, apenas seis têm sido ligadosm de acordo com os moradores.

A população reclama que quem precisa atravessar a ponte durante a noite acaba sendo alvo de roubos e assaltos. Assustados, moradores do bairro Miritizal, que fica próximo à ponte, pedem um entendimento dos órgãos públicos e evitam transitar no período noturno.

A funcionária pública Maria Deli Bussons, de 56 anos, diz que tem medo de passar pela ponte durante a noite.

“A gente tem vontade de ir ao Centro da cidade, mas dá medo voltar após o anoitecer. Queria que as autoridades recuperassem a iluminação. É muito ruim, dá medo de passar. Estamos com mais de 15 dias nessa situação e ninguém faz nada”, reclama.

Moradora do bairro Miritizal, Laís Freire Ferreira, de 18 anos, diz que uma amiga já foi assaltada no local. “A ponte está toda no escuro. É por isso que as pessoas passam por aqui mais durante o dia do que a noite. Faz medo passar por aqui, no sábado [14] uma amiga foi assaltada. Nós moradores precisamos que a ponte tenha uma iluminação melhor para que possamos passar com mais tranquilidade e sem risco de sermos assaltados”, fala.

Procurada pelo G1, a gerência do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) disse que a responsabilidade sobre a ponte passou a ser do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O Superintendente do órgão no Acre, Tiago Caetano, falou que responsabilidade é do município que, por sua vez, responsabiliza o Deracre.

“A iluminação é de responsabilidade da prefeitura, que recebe a taxa de Iluminação Pública para isso. Temos esse tipo de problema em partes urbanas de várias cidades. A Justiça Federal já deu ganho desse tipo de causa ao Dnit. Só fazemos a implantação, a parte de manutenção, troca de lâmpadas ou fiação é com o município. Não temos nenhum tipo de recurso ou programa que possa cuidar de iluminação”, explicou Caetano.

O encarregado pelo setor de Iluminação Pública do município, Orlando Martins, falou que a responsabilidade é do Deracre. “A ponte não é uma iluminação pública. Ela tem dois medidores, um em cada lado do rio. Estes medidores estão em nome do Deracre. Fizemos um recadastramento da iluminação pública e a ponte não consta como nossa responsabilidade”, afirmou Martins.

O G1 entrou em contato com a Eletrobras Distribuição Acre e foi informado que a energia da Ponte da União é registrada em nome do Deracre. Após esta informação, a reportagem não conseguiu contato com a gerência do Deracre para falar sobre a questão.