Bombeiros realizam treinamento de escalada externa no centro de Rio Branco

A carrreira de bombeiro militar exige treinamento contínuo, por isso, cerca de 30 homens do Corpo de Bombeiros participam de especialização no curso de Salvamento em Altura (CSALT). O curso começou no final de setembro e nesta segunda feira, 16, os alunos passaram por uma nova fase do treinamento, escalando o prédio do Ministério da Fazenda, no centro de Rio Branco, que tem 30 metros de altura.

A escalada externa requer do aluno concentração, força e técnica, além de resiliência para adaptação às situações diversas do tempo. Segundo o coordenador do curso, Tenente Daniel Veras, são criados certos obstáculos peculiares e os alunos são submetidos a um teste de coragem e precisam concluir com êxito para continuarem nas etapas seguintes.

“Ao final do curso, esses profissionais estarão aptos para atuar em ocorrências em que seja necessário realizar o resgate e retirada de vítimas de locais elevados. Para isso, os alunos deverão passar por um processo de adaptação a altura, emprego de técnicas básicas para quem tem o primeiro contato com salvamento em altura e, mais tarde, a aplicação dessas técnicas no resgate em altura”, declarou Veras.

Para o aluno Bruno Vasconcelos, com quatro anos na corporação, o curso é uma superação diária, pois a cada prova ele tem como primeiro desafio o medo. “Estou a cada dia aprimorando técnicas e adquirindo conhecimento para enfrentar uma situação de sinistro”, comentou.