Universidades britânicas oferecem bolsa de estudo

A Universidade Federal do Acre (Ufac) realizou nessa segunda-feira, 16, palestra sobre o programa Chevening, que ofecere bolsas de mestrado a estudantes brasileiros, financiadas pelo Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido e organizações parceiras.

O programa é uma iniciativa do governo britânico, que oferece bolsas de mestrado para qualquer área do conhecimento em qualquer universidade britânica, estimulando pessoas com potencial de liderança.

A bolsa cobre todos os principais custos para realização de mestrado, possui duração de um ano e, após esse período, o estudante precisa voltar ao Brasil para aplicar os conhecimentos adquiridos. “Um dos objetivos do Reino Unido com o programa é montar uma rede de pessoas influentes, que mantenham relacionamento com o país no futuro”, disse o representante da Embaixada do Reino Unido, Carlos Eduardo Mesquita.

Para a vice-reitora e assessora interinstitucional da Ufac, Guida Aquino, a universidade vem seguindo os caminhos da internacionalização. “Sem essa interculturalidade, a ciência se torna mais pobre.”

Para se inscrever no programa, acesse o link www.chevening.org/eligibility.