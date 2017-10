Três adolescentes que fugiram de Centro Socioeducativo foram recapturados em Rio Branco

Três menores permanecem foragidos e polícias Militar e Civil fazem buscas. Em Brasileia, terceiro adolescente que fugiu usando escadas também foi recapturado.

Três adolescentes que fugiram do Centro Socioeducativo Santa Juliana, em Rio Branco, foram recapturados no último dia 9 de agosto. A informação foi confirmada pelo diretor do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), Rafael Almeida, nesta terça-feira (17).

A primeira fuga ocorreu em 14 de setembro quando quatro adolescentes fugiram, um deles estava armado com um estoque, arma artesanal. Na época, o diretor relatou que o quarteto partiu para cima da equipe de segurança, escalou o muro e fugiu. Três agentes faziam a escolta no momento da ação.

No mesmo mês, dessa vez no dia 18 de setembro, mais dois adolescentes fugiram. Dessa vez, a dupla estava em um solário e teve ajuda de outros dois adolescentes para conseguirem fugir. Segundo o ISE, os menores pediram água e em seguida avançaram para cima dos agentes e os derrubaram. No total, três adolescentes ainda permanecem foragidos.

“As polícias Militar e Civil continuam empenhadas em capturar esses adolescentes. As buscas continuam, acreditamos que eles estejam escondidos, mas devem ser encontrados em breve”, afirma Almeida.

Menores que usaram escadas para fugir de centro socioeducativo foram recapturados, informou ISE (Foto: Alexandre Lima/Arquivo Pessoal)

Fuga no interior

Uma outra fuga ocorreu no município de Brasileia no dia 2 de outubro. Na ação, três adolescentes fugiram após deslocar uma barra de ferro da cela em que estavam e conseguiram sair usando duas escadas para subir o muro. Dois deles foram recapturados no dia 4 de outubro e o terceiro no dia 5, segundo informou o diretor do ISE nesta terça (17).

Três dias após a fuga, a Secretaria de Gestão Administrativa (SGA-AC) divulgou o edital de um processo seletivo para contratação temporária de 16 agentes para a unidade. As vagas eram para os cargos de assistente social e uma para psicólogo.

“Trabalhamos bastante para recapturar esse trio no menor tempo possível. Eles já voltaram para o Centro e vão continuar a cumprir a pena”, finaliza.