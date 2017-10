Suspeitos são presos com Ecstasy, LSD, pés de maconha e dólar, em Epitaciolândia

O Grupo de Intervenções e Rondas Ostensivas da Policia Militar apreendeu uma quantidade variada de droga nesta terça-feira. A ação do Giro aconteceu no município de Epitaciolândia, que faz fronteira com a Bolívia. Eram por volta das 19 horas quando um suspeito foi abordada. Com ele foi apreendido maconha. Na sequencia a PM prendeu outro acusado. Na casa foram encontrados pés de maconha, pelo menos meio quilo de crack, L.S.D. e ecstasy.

Alem de dinheiro em dólar e real.Na ação policial foram presos Antonio Manoel de Lima Castro Souza e Julio Santos Ribeiro. Os dois foram encaminhados a delegacia de Epitaciolândia. Segundo a policia esta e a primeira vez que a PM apreende ecstasy em Epitaciolandia

