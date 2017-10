Sinhasique denuncia que Hospital do Câncer está sem remédio para quimioterapia

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta terça-feira (17), para relatar que vários medicamentos para quimioterapia estão em falta no Hospital do Câncer do Acre (Unacon).

Segundo ela, várias pessoas estão tendo seus tratamentos prejudicados por conta disso. “As pessoas estão tendo o tratamento interrompido. Para pacientes com câncer isso não pode ocorrer. É necessário que o ciclo de tratamento seja feito rigorosamente”.

Esse problema ocorre porque as licitações para a compra dos medicamentos ficaram desertas. “O governo do Estado entrou num descrédito total junto aos fornecedores. Os fornecedores não querem nem participar das licitações, porque ou o Governo não paga, ou demora muito para pagar”.

Sinhasique lamenta que a população fique desassistida. “Quem está pagando por isso é a população que necessita da quimioterapia e não consegue porque o Governo do Estado não tem crédito no mercado para adquirir essa medicação e pagar depois. Os empresários temem o calote”.

Por conta da precariedade do aparelho, o acesso à radioterapia está restrito. “90% das pessoas que precisam de radioterapia estão buscando tratamento fora do Estado, através do TFD ou por conta própria. Aqui só estão sendo tratadas as pessoas que não tem condições físicas para viajar”.

Preocupação

Sinhasique destaca que é necessário realizar um estudo para descobrir o aparecimento precoce do câncer. “A nossa população está pegando câncer cada vez mais jovem. E esse problema precisa ser investigado. Ontem, encontrei no Unacon, um rapaz de Cruzeiro do Sul, 21 anos de idade, com câncer no estômago. Também vi moças de 22 anos com câncer de mama. Antigamente, o câncer atingia pessoas com maior idade”.