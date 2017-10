Rio Branco já registrou 250 mortes violentas neste ano. Menor executado na Judia é identificado

Duzentas e cinqüenta mortes violentas (entre homicídios, confrontos com a Polícia e latrocínios) foram registradas em Rio Branco entre janeiro até o ia 16 deste mês. Só em Outubro foram 15 execuções, segundo dados da Segurança Pública e registros nas delegacias da cidade. Nos últimos três um fato chamou a atenção da policia. As vitimas tem entre 13 e 16 anos. Na sexta-feira, dia 13, um adolescente de 13 anos foi assassinado no Bairro Bahia Nova, após deixar o irmão na Creche. Para a policia o menor foi vitima de latrocínio, assalto seguido de morte.

Na noite de sábado na Rua Formosa, Bairro Nova Estação Ronald Frota de 16 anos foi executado dentro de casa com dois tiros na cabeça, enquanto dormia. Na noite desta segunda (16), o corpo de um adolescente foi encontrado no Ramal da Judia. Na manhã desta terça (17) a vitima foi identificado no Instituto Medico Legal. Trata-se de Douglas Bandeira de Freitas, de apenas 14 anos.

A mãe da vitima, que não quis se identificar, disse que Douglas, que morava na Rua Padre José, no Triângulo, tinha saído de casa no último sábado. A pericia constatou que o menor foi executado com um tiro de escopeta no rosto. A policia ainda não tem pistas dos autores do crime.