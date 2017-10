Rio Acre está abaixo de 2 metros na capital e em dois municípios

Apesar das últimas chuvas, o Rio Acre permanece abaixo de dois metros em Rio Branco e também em dois municípios do interior do estado, conforme o boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado nesta terça-feira (17). Em Rio Branco, o manancial atingiu 1,63 metro, sendo a menor cota registrada para o dia dos últimos 12 anos nesta data. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nesse mesmo dia em 2016 a medição do rio na capital era de 1,93 metro.

A estiagem também afeta a cidade de Brasileia onde a medição desta terça (17) marcou 1,07 metro. A cota de alerta do município é de 9,80 metros e a de transbordo de 11,40 metros. O cenário é diferente do registrado em fevereiro deste ano quando o manancial ultrapassou os 10 metros e desalojou oito famílias.

Em Xapuri, a situação também é crítica. Nesta terça (17), o nível do Rio Acre é de 1,97 metro. De acordo com Falcão, a situação neste mês de outubro é complicada em toda a bacia do manancial. “O cenário é que essa situação não melhore, pois o nível [do rio] está muito baixo em toda a sua extensão”, lamenta.

Sena Madureira

O Rio Iaco também apresentou uma medição crítica nesta terça. Conforme a Defesa Civil, o nível do rio é de apenas 0,92 centímetros. Ao G1, o secretário de Administração e Finanças do município, Luís Marim, afirmou que a cidade não enfrenta problemas no abastecimento, pois o local de onde a água é retirada é mais profundo.