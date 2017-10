Restos mortais de integrantes do Comando Vermelho são encontrados em trilha usada para o narcotráfico na fronteira com o Peru

Restos mortais de supostos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho foram encontrados por populares em uma trilha localizada na cidade de Mâncio Lima, que dá acesso ao país vizinho, o Peru. A trilha é conhecida por ser frequentemente usada por narcotraficantes para o transporte de entorpecente. A informação só veio a tona nesta terça-feira (17), após as imagens vazarem em grupos de WhatsApp dando conta do achado na região de fronteira.

Os quatro homens teriam sido alvo de uma emboscada por integrantes da facção Bonde dos 13, há cerca de três semanas. O delegado Vinicius Almeida e sua equipe chegaram a realizar buscas na região que é de difícil acesso, mas os corpos não chegaram a ser encontrados.

Em contato com o delegado Elton Futigami, foi confirmado que os restos mortais teriam sido achados e que provavelmente seriam dos traficantes do Comando Vermelho que tiveram um confronto armado com integrantes da facção rival na disputa pela droga e que pelo local ser de difícil acesso, a ossada continua na região, sem previsão de regate.