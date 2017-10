Recorde: 149 armas de fogo já foram apreendidas pela PM neste ano em Sena

Esse número bate todos os recordes em comparação com o mesmo período do ano passado

Edinaldo Gomes, do Senaonline.net

A Polícia Militar de Sena Madureira divulgou na manhã desta terça-feira, 17, um novo balanço sobre as apreensões de armas de fogo realizadas neste ano no município. Até a presente data 149 armas já foram retiradas das mãos dos infratores.

Esse número bate todos os recordes em comparação com o mesmo período do ano passado. No dia 17 de outubro de 2016, apenas 59 armas tinham sido apreendidas. “Isso demonstra que a Polícia Militar vem atuando cada vez mais firme no combate ao porte ilegal de armas de fogo, armas estas que poderiam ser utilizadas em crimes contra a vida ou até mesmo em assaltos”, enfatizou o Major Casagrande, comandante da PM em Sena.

As maiores incidências são apreensões de escopetas e revólveres. Isso porque, muitos infratores furtam espingardas na zona rural e as convertem em escopetas, tornando-as mais potentes. Além disso, neste ano já foram apreendidas também pistolas e até mesmo Rifles.

No último assalto ocorrido em Sena Madureira, na Distribuidora do Mar, os policiais conseguiram apreender a escopeta. “Além do trabalho ostensivo, a Polícia também tem o seu setor de inteligência e a comunidade nos ajuda muito fazendo denúncias anônimas. Esperamos contar contando com essa parceria”, destacou o Major Casagrande.

Com o advento das facções criminosas, a questão do porte ilegal de armas de fogo em Sena Madureira tem sido uma preocupação constante. Outro fator que contribui para o aumento de armas na cidade é a falta de fiscalização na BR-364. A PM atesta que essa não é sua atribuição. Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que, por via de regra, deveria guarnecer as estradas alega a falta de efetivo para realizar barreiras permanentes na BR.