Professora da Ufac palestra sobre neurociência e matemática

“A Neurociência através da Matemática” foi o tema da palestra que a professora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Salete Chalub Bandeira, ministrou na abertura da Semana Estadual de Ciência e Tecnologia de 2017. A palestra ocorreu na tarde dessa segunda-feira, 16, no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Com o tema “A Matemática Está em Tudo!”, a semana, promovida pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, acontece até o dia 20 e a programação conta com minicursos e oficinas de diversas áreas do conhecimento, com conteúdos direcionados para a matemática.

O objetivo do evento é aproximar a ciência e a tecnologia da população, através da divulgação do conhecimento científico produzido pelas diversas instituições do Estado.