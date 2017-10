Prefeita de Tarauacá manda reforçar recuperação de avenida para “obra durar”

A prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD), tomou uma medida inédita no trabalho de recuperação de ruas de sua cidade: mandou fazer um asfalto “reforçado” na avenida Capitão Hipólito, a principal da cidade, para evitar ter que refazer todo ano. São pelo menos 834m, por 7m de largura feito com tudo em dobro. Segundo o engenheiro civil e secretário de Obras, Yan Silva, o processo de preparação da via exige uma atenção especial por uma razão elementar: o fato de a via ser a mais movimentada.

Marilete Vitorino nem gosta de tocar no assunto, mas ela não tem como esconder que recebeu uma cidade com suas vias em situação deplorável. “Tarauacá parecia a superfície da lua, de tantos buracos. E a prefeitura já poderia ter recuperado, não fosse a enchente do rio Tarauacá e se tivesse tido ajuda do governo”, assegura uma nota assinada pela assessoria de imprensa da prefeita.