Polícia de Mâncio Lima apreende moto usada em assaltos

O serviço de inteligência da Polícia Civil de Mâncio Lima, coordenado pelo delegado Vinícius de Almeida, com o apoio da Polícia Militar, apreendeu uma moto XTZ, que teria sido roubada no município de Cruzeiro do Sul e estava sendo usada por criminosos na realização de assaltos no município de Mâncio Lima.

De acordo com um dos investigadores, a moto foi utilizada em mais de cinco assaltos nas últimas semanas em Mâncio Lima. O veículo estava na casa de um ex presidiário, no bairro da Cobal. O homem, que já tem passagens pela penitenciária por tráfico de drogas, foi preso novamente.

A moto já foi restituída para o verdadeiro proprietário, um servidor público que mora em Cruzeiro do Sul. Sobre a participação de outros envolvidos nos assaltos, a polícia optou por não divulgar, para não atrapalhar o serviço de investigação.

O delegado Vinicius de Almeida disse que todas as notícias crimes que chegam à delegacia estão sendo investigadas, e que nem sempre a resposta é tão rápida como deseja a vítima.

“A Polícia Civil trabalha com investigação, e nem sempre a resposta a um crime pode ocorrer no mesmo dia. Desse modo, às vezes demora, mas quando a gente prende um suspeito já é com base em provas e fatos que podem levar a prisão e posteriormente à condenação do suspeito” disse o delegado.

Vinicius pontuou ainda que o Governo do Estado está promovendo um concurso público para contratação de 150 agentes, 17 delegados e escrivães, e tão logo sejam finalizadas as fases do certame, esses profissionais serão lotados nas delegacias.