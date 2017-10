PDT no centro de uma confusão marital: os meus e os seus

Fontes ligadas ao PDT disseram que a vereadora Elzinha Mendonça (PDT) não pode nem pensar em sair candidata a estadual. Se assim o fizer, cortam sua cabeça e tomam o seu mandato, afinal a bola ainda é do deputado Heitor Júnior (PDT) que disputará a reeleição. É um típico casos de família mal resolvido. No partido não se aguenta mais a ladainha da vereadora falando do ex-marido,, assim como não aguentam mais o o deputado falando da ex-mulher.

Precisam aprender que o eleitor não se interessa por segredinhos de alcova. Cada um deve focar no bem estar do povo e esquecer as ãguas que passaram, pelo menos enquanto investidos em mandato eletivo. Foco no interesse público…ou o troco virá nas urnas.

Que chatice !