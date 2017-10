Outdoor com homenagem ao coronel Ustra instalado em Rio Branco revolta ativistas culturais

Um outdoor com uma foto e uma frase do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra instalado em uma rua em Rio Branco por um grupo que se auto-intitula “Direita Acre” está dando o que falar.

O outdoor tem a seguinte frase com a assinatura do coronel Ustra abaixo: “Lutamos contra terroristas como a Dilma para salvar o Brasil do comunismo. Apenas cumpri minha missão”.

Carlos Alberto Ustra morreu em outubro de 2015. Ele foi coronel do Exército Brasileiro, ex-chefe do DOI-CODI do II Exército, um dos órgãos atuantes na repressão política, durante o período do ditadura militar no Brasil. Foi considerando o primeiro militar reconhecido pela Justiça como torturador e comandante de uma delegacia de polícia acusada de ser palco de mais de 40 assassinatos e de, pelo menos, 500 casos de torturas.

O coronel Ustra é tido como uma das referências do presidenciável Jair Messias Bolsonaro, deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Em 2016 durante a votação pelo impeachment da petista Dilma Rousseff, Bolsonaro citou o coronel Ustra antes de votar pelo impedimento da então presidente da República. A citação gerou uma enorme polêmica.

No Facebook, pessoas ligadas ao setor cultural do Acre dispararam críticas contra a homenagem ao coronel Ustra.

“Exaltar frase burra de um torturador, de um criminoso cruel, em outdoors pela cidade. Essa é a #direitaacre! Vamos celebrar a estupidez humana, como já diria o poeta!”, postou o cantor Diogo Soares, do Los Porongas.

“Ustra torturava suas vítimas inserindo ratos em suas vaginas #DitaduraNuncaMais”, protestou o ativista cultural Sérgio de Carvalho, presidente da Fundação Garibaldi Brasil.