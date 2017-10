Nova propaganda da Brastemp faz brincadeira com sumiço do “Menino do Acre”; veja o vídeo

“Ô produção, cadê o Menino do Acre que tava aqui?”. Foi uma das citações feitas na nova propaganda da Brastemp em uma sátira aos memes da internet para homenagear a nova geração de produtos da marca.

A empresa usa seus antigos garotos-propagandas e estrelas virtuais como Glória Pires e Susana Vieira. O vídeo de pouco mais de dois minutos lançado ontem na rede tem milhares de visualizações e quase 80 mil curtidas na página da Brastemp no Facebook.

“Menino do Acre” é uma referência ao estudante acreano Bruno Borges que ficou conhecido após ter sumido em março deste ano e reaparecido cinco meses depois com supostas descobertas com bases esotéricas e filosóficas que lhe rendeu até a publicação de livros.

A cena da citação ao “Menino do Acre” mostra um sofá vazio e um parede cheia de símbolos, uma referência a parede do quarto da casa de Bruno Borges.