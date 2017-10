‘Nossa vida é chorar’, diz irmã de jovem que desapareceu com ex há mais de um ano em Rio Branco

Um ano e quatro meses e as famílias não têm notícias da estudante Rairleny Ganum da Silva, de 20 anos, e Arnaldo Reis Praxedes, 63. Os dois estão desaparecidos desde o dia 2 de junho do ano passado. Os familiares da estudante acreditam que ela foi sequestrada pelo idoso, versão que a família de Praxedes contesta. Segundo a família de Rairleny, ela e Praxedes saíram de carro e não foram mais vistos.

No dia seguinte, 3 de junho de 2016, o veículo em que estavam foi encontrado incendiado no Ramal do Pica Pau, na Estrada do Amapá, em Rio Branco. Além disso, a polícia informou que a casa do aposentado foi invadida e dois televisores roubados.

Em junho deste ano, o delegado responsável pelo caso, Pedro Paulo Buzzolin, informou que havia pedido a quebra do sigilo bancário do idoso. Segundo Buzzolin, o pedido é feito para a Justiça, que encaminha para o Banco Central.

Passados quatro meses do pedido, o delegado informou que teve o retorno de apenas uma das contas de Praxedes, que, segundo ele, não há movimentação.

“A gente espera que a movimentação esteja em outra conta que não chegou ainda. Eu cobrei duas vezes, estou aguardando, mas não é competência da gente. Sobre o caso, estamos sem novidades ainda”, disse.

A irmã de Praxedes, Conceição Praxedes, se limitou a dizer que um primo acompanha o caso no Acre e disse que o que tinha para falar sobre o caso já foi dito. “Não estou sabendo de nada”, informou.

Já a irmã da estudante desaparecida, Railda Ganum, de 22 anos, disse que a família tem sofrido muito com o caso, principalmente pela falta de notícias. Ela diz ainda que os filhos de Rairleny são os mais afetados com a falta da mãe.

Ela diz ainda que a Polícia Civil não tem tratado o caso como urgência e que não é dada a devida importância para o desaparecimento da irmã.

“Queria uma resposta. Como duas pessoas desaparecem e depois do desaparecimento o dinheiro sai do banco? Os dois estão desaparecidos e a gente precisa de uma resposta. Não foi um bicho que sumiu, foram pessoas. A gente sofre muito. O delegado sabe do que estou falando, eu vivo lá, mas tratam a gente como uma pessoa qualquer. Esse homem está com minha irmã e deve estar pagando alguém para evitar que as pistas sejam encontradas”, diz.

Praxedes é pai do filho de 4 anos de Rairleny e a jovem também tem uma filha de 2 anos com um outro homem. A família diz que os dois nunca chegaram a se casar, mas mantinham um relacionamento de amizade devido ao filho.

“A nossa vida é chorar. A gente não pode fazer nada. As duas crianças vivem sofrendo. Queria que a polícia se empenhasse mais. Queria que falassem alguma coisa para nós. Tenho certeza que minha irmã está viva e vai voltar para nossa família”, finaliza.

Entenda o caso

O casal está desaparecido desde o dia 2 de junho de 2016. De acordo com os familiares da jovem, ela estava em casa quando Praxedes foi buscá-la com a promessa de que teria encontrado um emprego para ela, depois disso não foram mais vistos.

Apesar de a polícia não descartar o sequestro como uma das linhas de investigação, a irmã do idoso Conceição Praxedes alegou, em entrevista ao G1, no dia 2 de agosto de 2016, não acreditar nessa hipótese. As outras linhas de investigação da polícia são homicídio e latrocínio.