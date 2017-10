No Acre, Mãe tenta mudar nome de criança que nasceu com dois sexos e foi registrada como menina

“Só eu sei constrangimento que passo quando as pessoas pedem para ver meu filho nu. Semana passada duas mulheres pediram para ver meu filho sem roupa. Isso me machuca muito, me constrange”, conta emocionada.

Com exame confirmando que a criança é um garoto, a mãe luta para mudar o nome na certidão. Para isso, ela precisa apresentar o exame a uma geneticista para que um laudo seja feito e ela apresente no cartório.

A luta para mudar o nome do menino também é para que ele consiga ser matriculado em uma creche sem sofrer com o preconceito.

“Não sei nem por onde começar para mudar o nome dele. O que sei é que preciso levar esse exame a uma geneticista e precisa de uma carta para que eu mude o nome dele no cartório. Meu filho é homem, sempre se comportou como homem. Na semana passada, quando cheguei com exame dele, ele sentou ao meu lado e perguntou o resultado. Disse que ele era homem e ele respondeu: ”‘Graças a Deus, mamãe. Agora sou um rapazinho’”, finaliza.

A geneticista Bethânia Ribeiro explica que para a mudança de nome, a mãe só precisa de um laudo médico apontando a questão do gênero. Mas, destaca que a cirurgia para e escolha da genitália só pode ser feita na adolescência, quando a criança vai escolher o gênero com o qual se identifica.

O diagnóstico do sexo do bebê pode ser genético, feito pelo cariótipo, hormonal ou psicológico. Se o cariótipo for masculino, geneticamente ele é masculino, mas isso não quer dizer que ele vá se identificar na adolescência com o sexo masculino. Pode ser que ele queira mudar, explica a médica.