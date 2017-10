No AC, paciente reclama de falta de medicação para tratamento de lúpus

Elvira conta que foi diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico (LES) desde 2015. Caso ela não consiga a medicação Azatioprina, de uso contínuo e que deve ser usada pelo resto da vida, pode sofrer perda de função renal, além de ter agravamento do quadro clínico e possível necessidade de voltar a fazer hemodiálise.

A sobrinha da paciente, Alexsandra Oliveira da Silva, de 24 anos, conta que a situação é complicada, pois além do cansaço sentido pela tia, a barriga está inchada. Para ajudar a tia, Alexsandra fez uma publicação no Facebook, contando com a solidariedade do público. Apesar das doações, a sobrinha comenta que cada cartela dura apenas 15 dias, porque o remédio precisa ser tomado três vezes ao dia pela tia.