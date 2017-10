Megaleilão do Detran com mais de 700 veículos encerra nesta quarta-feira (18)

Tem início nesta terça-feira, 17, e encerra amanhã (18), o megaleilão veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC). Ao todo são ofertados 717 entre motocicletas e veículos.

O leilão acontece nas dependências do Teatro Plácido de Castro, na Avenida Getúlio Vargas, 2703, bairro Bosque.

Podem participar do certame àqueles que realizaram a inscrição pela a internet, por meio do site da Leiloeira Oficial. O cadastro é essencial para participação no leilão.