Mais de 2 mil indígenas do Acre devem ser alfabetizados no Programa Quero Ler

O Programa Quero Ler deve alfabetizar mais de 2 mil indígenas na próxima fase do projeto. Os alunos são de 34 terras indígenas localizadas em 12 municípios do Acre.

Para isso, a Secretaria de Educação e Esporte do Acre (SEE) divulgou um edital de contratação temporária de professores que vão atender as 212 turmas.

Em entrevista ao Jornal do Acre 1ª edição desta terça-feira (17), o secretário adjunto da SEE, Evaldo Viana, falou que as inscrições para as contratações iniciam no dia 20 deste mês e se estendem até o dia 20 de novembro.