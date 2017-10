Insegurança em conjunto faz moradores abandonarem casas de programa social em Rio Branco

A pesar de serem beneficiadas com casas e não viverem mais em áreas de alagamento em Rio Branco, moradores do Conjunto Habitacional Cidade do Povo estão com medo da violência no local. Por causa da insegurança, alguns dos beneficiados com pelo programa Minha Casa Minha vida abandonaram as casas por causa do grande número de assaltos que têm ocorrido no conjunto.