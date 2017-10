Homem que filmou decapitação e esquartejamento de rival deve ser condenado

Joalysson Nascimento da Silva de 25 anos foi denunciado por ter filmado a decapitação e esquartejamento de Lucas Dennedy Freira de Souza, de 20 anos, e Richard Ximenes Rodrigues, de 16. Os fatos, segundo a investigação, aconteceram no inicio de dezembro do ano passado. As vitimas morreram por fazer parte de uma facção rival. Um vídeo que mostrava o momento do crime foi divulgado nas redes sociais e o caso ganhou grande repercussão\\

Joalysson Nascimento, que segundo a policia foi o responsavel por filmar tudo, foi preso no dia 07 de Dezembro de 2016. Ele será interrogado pelo o Juiz da 1º Vara do Tribunal do Juri. A audiência de instrução está marcada para o próximo dia 25 a partir das 9:30 da manhã. Além do acusado, duas testemunhas devem prestar depoimento. Consta no processo, que além de Joalyson mais dois envolvidos foram identificados pela policia – um adolescente que morreu em confronto com a policia militar e Eriques Ferreira Oliveira, que continua foragido.