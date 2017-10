Homem pesca Jaú de 32 kg no Rio Acre, às margens da Gameleira, e imagem viraliza

Dessa vez não é história de pescador. No último domingo, dia 15, o amante da pesca Arnaldo Júnior conseguiu fisgar um Jaú de 32kg no leito do Rio Acre, em Rio Branco. O peixe, que não se pesca por ali todos os dias, fez sucesso nas redes sociais e já foi “filado” pelos amigos de Arnaldo, que ajudaram na retirada.

“Essa não é a primeira vez. Foi um trabalho de equipe, então resolvi doar o peixe para o pessoal. Mas é um peixe que estava bem nutrido, bem sadio, a carne era muito boa. Eu fisguei, mas ele enroscou lá, aí o pessoal me ajudou a tirar. Foi bem na frente da bandeira, ali na Gameleira”, diz o pescador.

O que chama ainda mais atenção na pesca, é que não todo dia que se vê peixes tão grandes e bonitos pelo leito do rio. Com o grande volume de esgoto despejado no leito do rio, bem no Centro de Rio Branco, há quem acredite que já não é mais possível fisgar bons peixes no manancial.

No ano passado, em julho, o mesmo grupo de pescadores conseguiu pescar um outro Jaú com cerca de 100 kg. A curiosidade está fazendo muito sucesso nas redes sociais. E Arnaldo deixou claro que as pescarias vão continuar. “Um agradecimento especial aos dois mergulhadores que ajudaram, o Arnou e Antonio Carlos”, completa.