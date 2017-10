Homem perde braço e fica em estado gravíssimo após receber descarga elétrica em Cruzeiro do Sul

Erisson de Araújo Silva, de 23 anos, sofreu um choque elétrico quando tentava religar a rede de energia elétrica do local onde mora. Após ser socorrido e levado para o hospital em estado gravíssimo o braço dele teve que ser amputado. O acidente ocorreu nesta segunda-feira (16), no ramal do Paraná dos Mouras, zona rural de Rodrigues Alves. Silva está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.