Homem é encontrado morto com ferimento no rosto às margens de igarapé em Rio Branco

O corpo de um homem foi encontrado na noite desta segunda-feira (16) no bairro Belo Jardim, em Rio Branco. A vítima, que ainda não foi identificada pelo Instituto Médico Legal (IML), foi encontrada às margens do Igarapé Judia, no Ramal São José, com um tiro no rosto. A suspeita é que a morte tenha sido ocasionada pelo disparo de arma de fogo.