Homem é encontrado em casa morto com tiro na cabeça

Raimundo Mauricio do Nascimento, foi encontrado morto dentro da sua casa na Vila Maria, no Distrito Industrial. Segundo a esposa da vítima, ela chegou em casa junto com o marido foi quando ela saiu de casa para conversar com uma vizinha e foi quando ela escutou o tiro, ela correu para casa e encontrou o marido já baleado com um tiro na cabeça e a arma do lado dele.

O Samu ainda foi acionado, mas quando chegou no local a vítima já estava sem vida. Policiais do 4º Batalhão, também foram até o local onde fizeram o isolamento da área até a chegada dos peritos do IML.

Segundo informações do perito, só a perícia poderá dizer com certeza o que aconteceu no local, se o tiro foi acidental ou Raimundo tirou a própria vida. Policiais da Delegacia de Homicídio também estiveram no local pegando as informações para poder fazer a apuração do caso.