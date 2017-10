Em Cruzeiro do Sul, homem é preso em flagrante após cometer roubo qualificado

Na casa do acusado os policiais encontraram um revólver calibre 22 com 10 munições, uma camisa e uma bermuda que foram reconhecidas pelas vítimas e um celular.

Uederson Rodrigues da Silva, de 19 anos, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (17), após ele roubar celulares de duas vítimas em Cruzeiro do Sul. No momento da prisão ele estava armado e teria praticado o crime com a ajuda de um comparsa. O crime ocorreu na Rua 17 de novembro.

Uma das vítimas identificou a placa da moto que ele estava e informou à polícia. O acusado foi preso na casa. No local, os policiais encontraram um revólver calibre 22, com 10 munições, uma camisa e uma bermuda que foram reconhecidas pelas vítimas como sendo dele e o celular de uma das vítimas.

O delegado Lindomar Ventura disse que a polícia está investigando o caso e que o acusado vai responder por roubo qualificado.

“Estamos lavrando o flagrante do acusado por roubo qualificado com uso de arma de fogo e executado por duas ou mais pessoas. Ele confessou o crime, a arma e um celular de uma das vítimas estava na casa dele. Após a conclusão do inquérito, será conduzido ao presídio”, afirmou.

Ventura acrescentou que as investigações continuam na tentativa de localizar e realizar a prisão do comparsa que estava com ele.

“Apareceram outras vítimas que possivelmente tenham sido assaltadas ontem [segunda, 16] por essa mesma dupla. A moto usada para a prática do crime era do padastro dele, que disse que o garoto não levantava nenhuma suspeita de envolvimento com o crime. Sempre pegava a moto para passear pela cidade”, explicou.

Há suspeitas de que a dupla seja responsável por vários assaltos ocorridos na cidade nas últimas semanas, de acordo com a polícia. O delegado sugeriu que vítimas de assaltos recentes procurem a delegacia para tentar fazer o reconhecimento do suspeito.