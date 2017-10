Diretor do Hospital diz que horário de distribuição de fichas no Laboratório de exames será mudado

As fichas serão entregues às 6 horas da manhã

O Gerente-geral do Hospital João Câncio Fernandes, Juza Bispo, confirmou na manhã de hoje que o horário de entrega das fichas no Laboratório de Exames, situado ao lado do próprio Hospital, será mudado a partir de amanhã.

Segundo ele, muitos moradores estavam se deslocando para o Laboratório por volta das duas e meia e três horas da madrugada já que as senhas estavam sendo distribuídas às 4 horas da manhã. “Estamos informando a toda população de Sena Madureira que a partir desta quarta-feira, 18, as fichas serão entregues às 6 horas da manhã. Não precisa a pessoa ir pra lá de madrugada. Sabemos que há um grande risco de assalto ou outra ação indesejada, por isso, iremos fazer essa mudança”, comentou.

Para o público externo são entregues diariamente 30 fichas. Outras 25 fichas são destinadas aos pacientes internados e aos indígenas do município.