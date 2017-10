Daniel Zen diz que SUS é exemplo para o mundo, mas defende terceirização de UPAs e Huerb

O líder do governo na Assembléia Legislativa, Daniel Zen (PT), defendeu a desvinculação do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e das Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) do SUS. Como modelo a ser seguido, ele citou o Hospital Regional do Juruá, que já estaria utilizando “modelo de gestão por meio de OS’s (Organizações Sociais) ou OSCIP’s (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público), se utilizando de contratos de gestão ou termos de parceria.

Na opinião de Zen, não chega a ser uma terceirização, mas “é o modelo que já funciona há anos no Hospital do Juruá, e que tem sido uma experiência bastante positiva”. “O melhor modelo é o do hospital do Juruá. Tem gente que fala que esse modelo nasceu no governo do PSDB, mas não tem problema, faço aqui um recorte, se for bom, vamos fazer no Huerb, vamos fazer nas upas. Se funcionar, nós podemos estender aos hospitais do interior”, defende o parlamentar petista.

Zen, por outro lado, fez elogios ao SUS no Acre “Quem chega nas portas das unidades de saúde do SUS é acolhido e atendido. É o sistema de saúde mais democrático do mundo. Ele não distingue cor, orientação sexual, atende a todos indistintamente. Não olha para as orientações, foro íntimo das pessoas. O SUS do Acre ao invés de mandar pessoas, recebe. A quantidade de pessoas quem vêm todas as semanas para o Acre é grande para fazer cirurgias neurológicas, transplantes. Vem pessoas da Bolívia para ser atendidas no Acre”.

O líder do governo disse que “há problemas, mas o quadro não tão caótico como o relatado pelos deputados de oposição”. E finalizou> “nós temos problemas, mas os investimentos estão acontecendo e estamos evoluindo. Na atenção básica, nossos postos têm médicos. Nosso sistema de imagem resolveu um gargalo na entrega de exames. A obra do resto do hospital está atrasada, mas o centro de imagens está funcionando”.