Corrida solidária arrecada R$7mil e criança consegue viajar para realizar transplante

– O grupo comemora mais uma campanha concluída e agradecem aos envolvidos nessa corrente do bem, funcionários do Hospital do Câncer e do Hospital da Crianças, Rotary Club Rio Branco, os Amigos da Esperança, que realizaram um brechó, as doações diretas em contas e a corrida/caminhada solidária realizada no dia 12 de outubro pelo grupo que fez o lançamento da campanha Amigos da Solidariedade. Mais uma campanha é concluída com sucesso – conclui.