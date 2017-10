Com qualidade legislativa nota 100, Alan Rick é o mais produtivo do Acre no Congresso Nacional. Gladson supera Jorge Viana

Alank Rick é o parlamentar mais bem avaliado dentre os oito deputados federais e os três senadores do Acre no Congresso Nacional. O jornalista acreano recém filiado ao Democratas ocupa a 84ª posição no Ranking de políticos mais produtivos no Legislativo Federal (são 594 no total). Alan Rick, em seu primeiro mandato, foi o único da Bancada Federal Acreana a obter nota 100 no quesito “qualidade legislativa”, e já aparece no sétimo lugar entre os parlamentares de maior credibilidade na Região Norte. AQUI, a prestação de contas de Alan Rick referente ao exercício 2016.

A lista foi divulgada nesta segunda-feira pelo portal Ranking dos Políticos”. A publicação tem objetivo de contribuir para que o eleitor possa escolher melhor seus representantes. O deputado Major Rocha aparece na 154ª colocação, sendo o segundo mais atuante. Dentre os senadores, Gladson Cameli é o mais bem avaliado, seguido por Jorge Viana e Sérgio Petecão.

Um conselho faz a avaliação das leis apresentadas, definindo pontuações de acordo com a relevância das propostas e levando em conta, sobretudo, o combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício de recursos públicos. A presença nas sessões e o fato de não responder a processos judiciais elevam a nota final dos políticos.