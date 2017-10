Casal é preso com mais de meio quilo de entorpecentes em Sena Madureira

Ao todo foram apreendidas 332 gramas de maconha e 265 gramas de cocaína.

Uma equipe da Polícia Militar de Sena Madureira realizou no começo da noite de ontem mais uma apreensão de drogas no município. Inicialmente os policiais receberam uma informação, via 190, de que um casal estaria transportando entorpecente do Bairro Jardim Primavera para a Cidade Nova. Com base nisso, a equipe começou a monitorar os suspeitos.

Ao notar a aproximação da Polícia, os dois acusados que estavam em uma motocicleta jogaram a mochila na lateral da Rua, mas com a verificação, a PM encontrou o produto ilícito. Ao todo foram apreendidas 332 gramas de maconha e 265 gramas de cocaína. Além da droga, a moto também foi levada para o pátio da Delegacia.

Tasshito Machado e Jennifer Ferreira, ambos maiores de idade, foram conduzidos à Unidade de Segurança Pública para os procedimentos cabíveis. O produto entorpecente será incinerado posteriormente.