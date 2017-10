Cadeirante de 16 anos agoniza com úlcera de pressão e família chama a imprensa

O cadeirante Luis Eduardo, de 16 anos, espera por atendimento na UPA da Sobral desde as 14 horas desta terça-feira. Por volta de 17.15hs, a mãe do rapaz, dona Fátinma de Souza Oliveira, acionou a reportagem desesperada, pedindo socorro, após fazer todas as tentativas possíveis para sensibilizar os profissionais em saúde. Luis Eduardo aparentava roxidão no rosto tamanha era a dor que ele sentia na região do abdômen, prostrado numa cadeira de rodas e com a fralda geriátrica suja. O rapaz foi diagnosticado com úlcera de pressão, apresentando uma lesão na altura do ânus. A sonda que ele usa está com problemas, causando dificuldades para urinar.

“Eu disse que ia chamar a imprensa, e eles disseram que eu podia chamar. Não vi vontade de ajudar. Meu filho está passando mal e ninguém faz nada”, afirmou a mãe do paciente. “A família foi comunicada que havia dois médicos na UPA, mas o atendimento ao público só começou por volta de 17 horas.

A úlcera de pressão são lesões de pele ou partes moles, que originam-se, basicamente, de isquemia tecidual prolongada. Esta, por sua vez, ocorre devido a qualquer posição que é mantida pelo paciente durante um longo período de tempo (comum em pacientes acamados), especialmente em tecidos onde há sobreposição de uma proeminência óssea, resultante da presença de pouco tecido subcutâneo nessas regiões do corpo.

Até a postagem dessa matéria, o jovem não havia sido atendido. O telefone da UPA da Sobral 3215-4200 está impossibilitado para receber chamadas.