O Med Aprova realiza no último domingo de outubro, 29, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), um aulão de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), das 8h às 18h.

A atividade é aberta ao público, mediante inscrição na fanpage do Med Aprova no Facebook, no endereço eletrônico www.facebook.com/medaprovaufac, e doação de um quilo de alimento não perecível.