Assassino do ex-presidente da Câmara foge de viatura em movimento

Um detento de alta periculosidade, conhecido como “Bicho Papão”, fugiu de uma viatura na tarde desta segunda-feira (16), após quebrar o teto do veículo. A fuga aconteceu no momento em que detento era transferido da Cadeia Pública de Aripuanã (949 km de Cuiabá) para o município de Juína (744 km de Cuiabá).

“Bicho Papão” é o apelido de Josimar Alves da Silva, 37 anos. Ele é acusado de matar Edson Luiz Gasparotto, presidente da Câmara de vereadores de Ouro Preto do Oeste (RO) em 2007.

Em agosto deste ano, foi preso em Aripuanã ao se apresentar na delegacia com o nome de José Marcos da Silva. Na ocasião, estava com uma arma calibre 9 milímetros.

Devido a sua periculosidade, sua transferência para Juína foi solicitada. As informações são de que ele quebrou o teto da viatura com os pés e fugiu do veículo em movimento nas MT- 183.

2ª FUGA

Josimar já fugiu em 2016 da Penitenciária Agenor Martins de Carvalho em Ji-Paraná, onde cumpria pena por um assassinato de um empresário. Ele tem passagem por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e uso falsidade ideológica.