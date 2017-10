Após uma denúncia anônima, Polícia Militar apreende fuzil e munições no bairro Calafate

Uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) apreendeu no início da tarde desta terça-feira, 17 de outubro, um fuzil AR-15 calibre 5.56, munições, além de produtos para o preparo e a comercialização de drogas na rua Madureira, localizada no bairro Novo Calafate. Na operação policial, um homem foi preso.

Os militares receberam uma informação anônima, por meio do Disque-Denúncia, que uma residência no bairro Novo Calafate, estaria sendo utilizada para armazenar armamentos e drogas.

A equipe policial se deslocou ao endereço informado, onde em frente à residência conseguiu realizar a abordagem a um suspeito. Com ele nada de ilícito foi encontrado, mas após a busca em seu imóvel foi localizado escondido embaixo do sofá, o fuzil de origem americana.

Ainda durante a busca domiciliar, foram encontradas 21 munições de calibre 9 milímetros, 14 munições calibre 556, um carregador de fuzil, além de produtos utilizados para o preparo e a comercialização, como balança de precisão, rolos “insufilme”, sacos plásticos e uma barra de maconha pesando aproximadamente 35 gramas.

Todo o material apreendido foi conduzido, juntamente com o autor, para Delegacia Central de Flagrantes (Defla).