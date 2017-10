Após abordagem, PM prende dois indivíduos com mandados de prisão a cumprir em Senador Guiormard

Uma denúncia anônima mobilizou os militares do 9° batalhão a prenderem nessa segunda-feira, 16, uma dupla com mandados de prisão em aberto, após abordagem policial. A ação ocorreu na rua Manoel Julião, bairro Triunfo.

De acordo com os militares, após receberem informações de que haviam suspeitos trafegando em um veículo Fiat Siena e que, ambos, tinham “pendências” com a Justiça, deslocaram-se até o local indicado no intuito de visualizar o veículo e abordar os envolvidos.

Chegando na rua indicada pelo denunciante, foi possível a abordagem ao veículo e, posteriormente, aos suspeitos. Fato este que culminou na verificação por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de que ambos estavam com mandados de prisão a cumprir.

Os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil do município de Senador Guiormard, onde foram tomadas as medidas cabíveis ao caso.