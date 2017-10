Agentes da RBTrans fardados são flagrados jogando sinuca no horário de trabalho

Agentes da RBTrans fardados foram flagrados jogando sinuca em um posto de lavagem em horário de trabalho. As imagens circulam nas redes sociais.

Em nota, a Superintendência de Trânsito de Rio Branco informou que lamenta a postura dos profissionais e acrescentou que esta “não é uma recomendação do órgão, que orienta, inclusive, para que os veículos quando em manutenção, sejam apenas deixados no local e estes (agentes) retornem as suas atividades”.

A nota assinada pelo superintendente do órgão, Gabriel Forneck, informa ainda que “tão logo tomamos conhecimento do ocorrido, adotamos as medidas administrativas cabíveis e abertura de procedimento de sindicância para apurar os fatos”.