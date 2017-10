Visitante tenta entrar em presídio com celular escondido dentro de carne em Cruzeiro do Sul

O visitante Francisco Cleison de França Venâncio, de 24 anos, foi detido por agentes penitenciários no sábado (14) ao tentar entrar no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, com um aparelho celular dentro da carne, que estava misturada a comida caseira que ele levava para o preso Jhon Márcio Ferreira Bernardo.