SGA divulga relação de 74 nomes aprovados para fazerem estágio remunerado junto ao governo

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou nesta Segunda-feira (16) resultado final do processo seletivo simplificado para seleção de 74 estagiários para atuar em diversos órgãos do Governo do Estado.

A lista completa, com nomes para atuarem em Rio Branco e Xapuri, está devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta segunda-feira, edição Nº 12.159, páginas 30 e 31.

A seleção vai formar ainda um cadastro reserva para atender as necessidades do Governo do Estado no âmbito de suas secretarias, autarquias e fundações.

Em Rio Branco (curso e disponibilidade de tempo): recursos humanos/ matutino-vespertino; ciências contábeis, matutino-vespertino; letras português/, matutino;

Em Xapuri: curso de pedagogia/ disponibilidade horário: matutino e vespertino.