Rio Acre atinge a menor marca dos últimos 12 anos e abastecimento fica crítico

De acordo com o Corpo de Bombeiros, previsão de chuva está abaixo do esperado

A situação do abastecimento de água no Acre atingiu uma situação crítica nesta segunda-feira (16). De acordo com a medição realizada 6h, o rio chegou a 1,60 m, a menor dos últimos 12 anos. A segunda menor também é deste ano, registrada no dia 25 de setembro (1,67 m). Já em 2012, no dia 16 de outubro, o rio chegou a extraordinários 5,61 metros, um nível muito alto para a época.

De acordo com o major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, a previsão de chuva está abaixo do esperado, com chuvas localizadas na Capital. Se este quadro não mudar, segundo o major, a situação que já está crítica ficará ainda pior.

“Para nos tirar dessa seca, é preciso que chova uniformemente nos municípios que são abastecedores diretos do Estado, incluindo as cidades de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Capixaba e Xapuri. Esperamos que para o final do mês essa situação seja melhorada”, declarou Falcão.