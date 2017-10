Ramal de acesso a Cinco Mil pode fechar no inverno e prejudicar fiéis

O ramal Rui Lino, via de acesso à Colônia Cinco Mil, onde milhares de pessoas professam sua fé na religião chamada Santo Daime, está prestes a ficar intrafegável. A reclamação é de adeptos da doutrina. São apenas três km de estrada de barro, acessada pela rodagem de Porto Acre, no km 8, mas tão esburacada suficiente para inviabilizar o tráfego, sempre intenso nos feriados e finais de semana, quando acontecem sessões.

A responsabilidade pela recuperação do ramal é da prefeitura de Rio Branco e adeptos da doutrina disseram ao Blog do Evandro Cordeiro que temem pela chegada do inverno sem que a via seja beneficiada, ao menos, com uma patrolada. O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), teria sido avisado da situação.