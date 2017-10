Ponte que liga o Brasil ao Peru pelo Acre apresenta deslocamento em cabeceira

A ponte binacional que foi entregue pelo governo Lula, construída pelo Deracre e inaugurada em 2006, apresentou um deslocamento na cabeceira pelo lado brasileiro. Segundo a foto tirada pelo radialista Walder Santos, da cidade de Assis Brasil, o vão tem aproximadamente 30 centímetros e já oferece perigo.

A obra foi iniciou no fim de 2004 e consumiu quatro vezes mais dinheiro do que era inicialmente previsto. Antes, a travessia do rio é feita por balsas e foi criado um sonho de interligar os dois países ajudando no escoamento de produtos até o Pacífico através da BR 317, Estrada do Pacífico.

O afastamento da ponte coloca em perigo principalmente, os turistas que utilizam motos para fazer turismo no Peru. Ainda não foi possível um contato com órgão ou empresa responsável pela manutenção da ponte.

Mais informações a qualquer momento.